Column: Marktwerking is oké

Deze column dus.

Kort geleden verwierf ik een opdracht met geplande opleverdatum van eind januari 2020. Bij de start leerde ik drie andere zzp’ers kennen, met wie ik het project zou gaan doen. Binnen deze gezamenlijke uitdaging heeft iedereen zijn eigen deeltaken en verantwoordelijkheden. Bij aanvang in oktober is met de opdrachtgever een werkplanning afgesproken. We wisten precies wat klaar moest zijn op welke dag.

Er gebeurde echter twee weken geleden iets interessants…

Deze opdrachtgever – een middelgroot bedrijf uit het mkb – informeerde ons dat de deadline voor de oplevering van het project onverwacht vervroegd werd naar vrijdag 3 januari. Vier weken eerder dus! De redenen daarvoor waren overigens legitiem; hij zag dat de concurrentie ook met iets bezig is. Hij was helder: we kunnen de marktwerking niet negeren.

Prima.

Marktwerking is oké.

Agendaplanning

Maar…. (en daar komt-ie!), door het vervroegen van de deadline hebben wij – als zzp ’ers – ook een andere agendaplanning moeten maken met als gevolg dat de periode tussen kerst en oud & nieuw er voor ons nu fundamenteel anders uitziet. We moeten heel hard aan de slag om de vier weken vervroeging voor deze opdrachtgever te kunnen redden. En dát is iets wat we niet hadden geagendeerd en waar we niet op hadden gerekend.

Omdat we bijvoorbeeld een weekje strand hebben gepland op Curaçao (zzp’er 1), omdat een zus geagendeerd bevalt van haar tweede kindje op 28 december en we hulp hebben aangeboden op het thuisfront (zzp’er 2), omdat de kinderen twee weken thuis zijn vanwege de kerstvakantie en we leuke dingen gaan doen (zzp’er 3) en omdat er focusdagen zijn ingepland om aan het te verschijnen boek te werken (zzp’er 4, ik dus).

Dokken!

Echter, alles heeft een prijs. De dagen tussen kerst en oud & nieuw zijn duurder. Plat gezegd: de mkb’er moet ’dokken’. Family time is immers ook belangrijk en heeft waarde. Andere afspraken (ook al zijn ze privé en niet-werkgerelateerd) kun je niet altijd ’zomaar’ verschuiven. En die wil je ook niet altijd ’zomaar’ verschuiven. Kortom, de waarde van de dagen tussen kerst en oud & nieuw is groter dan ’normale werkdagen’. Iets met schaarste enzo.

Als ik het op mezelf betrek: ik ’moet’ nu een geplande kerstbrunch annuleren om die dag voor het project iets klaar te maken opdat zzp’er 2 de volgende dag verder kan. We zijn allemaal een schakel in elkaars werklogistiek. Jammer dat ik niet kan mee brunchen. Ik had me er op verheugd. En juist daarom heeft het waarde, die de klant terugziet op mijn factuur.

De mkb’er was verbaasd dat wij zzp’ers – onafhankelijk van elkaar – nu allemaal een kersttoeslag berekenen om hém te helpen met zijn commercieel interessante vervroeging van vier weken. Ik vind dat zéér ondernemend gedacht van ons. Maar ja, (u raadt het al…) zó werkt het natuurlijk niet, volgens de verontwaardigde klant. Hij voelt zich bovendien (financieel) onder druk gezet, zo liet hij ons weten.

Uiteraard ziet hij dat verkeerd.

We hebben het hier namelijk over de essentie van gezonde marktwerking. Elke échte ondernemer beredeneert bij de vaststelling van zijn tarieven vanuit schaarste, tijd en rendement. Dat deed deze mkb’er immers ook door de oplevering vier weken te vervroegen.

Hoewel we er met z’n allen – na wat stevige gesprekjes – tóch in goede orde zijn uitgekomen, bleek het een wijze les voor deze mkb’er.

Ik zou daarom aan het slot van deze column zelfs een mooie (ondernemende) kerstgedachte met u willen delen: marktwerking is helemaal oké. Maar niet als het alleen in je eigen voordeel is.

Prettige kerstdagen, beste lezers!