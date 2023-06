Premium Het beste van De Telegraaf

Rebelse stemming op sigarendiner: ’Roken is een recht!’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Raymond Strikker (l.) en Stephan Stokkermans gingen met de kist rond. Ⓒ Carolien Abbink

Een rebelse stemming hing in landhuishotel-restaurant De Bloemenbeek in De Lutte. Beter gezegd: op de binnenplaats. Want het was een avond waarop volle asbakken met smeulende sigaren tussen de borden stonden: Het Business Cigar Dinner.