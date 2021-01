Start-ups kunnen weer coronalening aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde vorig jaar in totaal €300 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september 2020. Na beoordeling van alle aanvragen zat er nog ruim €35 miljoen in de pot.

De leningen worden beschikbaar gesteld via de acht Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) die de aanvragen met een investeerdersblik regionaal beoordelen. Start-ups die ook zonder de coronacrisis in moeilijkheden waren gekomen, komen niet voor de lening in aanmerking. Een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af.

De COL is bedoeld voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen zitten en die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Zo mag er geen financieringsrelatie met een bank zijn. Ook staat de COL onder voorwaarden open voor mkb'ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten. De hoogte van de leningen ligt tussen de €50.000 en €2 miljoen.

Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de regeling.