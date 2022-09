Eerste akkoord EU over prijsplafond gas, maar ’alles nog open voor discussie’

Het lijkt een pyrrusoverwinning, maar ingrijpen in de Europese energiemarkt was lang een taboe voor landen als Nederland en Duitsland. De Europese Commissie krijgt nu de opdracht om volgende week met uitgewerkte voorstellen te komen voor tijdelijke noodmaatregelen.

Doorsluizen

Concreet gaat Brussel een plan uitwerken om extreme winsten van elektriciteitsproducenten door te sluizen naar huishoudens en ondernemers. Ook zal worden gekeken naar een extra winstbelasting voor fossiele brandstofproducenten en hulp voor energiebedrijven die op omvallen staan. Om de energieprijs te drukken kunnen we verder stevige maatregelen verwachten om te zorgen dat mensen minder stroom gebruiken.

Na de presentatie van het plan, volgende week woensdag, beginnen de echte onderhandelingen tussen de lidstaten. Het zal niet makkelijk worden om tot een akkoord te komen, want de ideeën van landen lopen behoorlijk uiteen. Zo gaat Brussel kijken naar een prijsplafond op al het gas, maar dat ziet de Europese Commissie zelf eigenlijk helemaal niet zitten. De vrees bestaat dat LNG dan voor een hogere prijs naar andere delen in de wereld gaat. Een prijsplafond op alleen Russisch gas heeft de voorkeur, maar Hongarije zegt zo’n plan bij voorbaat te willen blokkeren.

„Maar op dit moment staat alles open voor discussie”, zegt eurocommissaris Kadri Simsom (Energie). „We hebben nog niets beslist.”

Brusselse bubbel

Het plan om extreme winsten van windmolenparken en kerncentrales door te sluizen naar slachtoffers van de hoge rekening kan op veel steun rekenen, maar de belasting van €200 per megawattuur die nu circuleert in de Brusselse bubbel gaat voor een flinke club lidstaten nog niet ver genoeg.

Over het plan om lidstaten te verplichten tijdens piekuren minder elektriciteit te verbruiken was tijdens de persconferentie na het spoedberaad al onenigheid zichtbaar. De eurocommissaris wil dat wel, maar EU-voorzitter Tsjechië maakt alvast even duidelijk dat ’vrijwilligheid’ de voorkeur heeft.

Geduld

Het geduld van huishoudens en ondernemers wordt op de proef gesteld. Het landenblok wil uiterlijk eind september tot een definitief akkoord komen, maar met alle verdeeldheid is de vraag of dat haalbaar is.

Bekijk ook: Diverse Brusselse taboes blijven buiten schot tijdens energiecrisis

Minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) was de grote afwezige tijdens het crisisoverleg, staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) verving hem. Nederland blijft sceptisch over een prijsplafond. „Wij willen helpen, maar dan door inkomenssteun te geven en de prijs de prijs te laten. Want dan gaan mensen minder besparen.”

Luister ook naar een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen over de onderhandelingen over de gasprijzen en het ingrijpen op de energiemarkt: