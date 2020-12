Bedrijven kunnen personeel doorlichten met bloed en urine

"Gezondheidszorg is nu georganiseerd rond de zorg voor zieken. Je hebt allerlei data, en als die de ene kant op gaan ben je ziek en word je behandeld, en als ze de andere kant op gaan, ben je perfect gezond. Maar zo werkt het niet. Je zit altijd op een spectrum ergens tussen helemaal ziek en helemaal gezond", legt Alok Jain van Ancora uit. "Het kan zijn dat alles in orde is, dat je in een groene zone zit. Of dat de data nu goed zijn, maar zich in een verkeerde richting ontwikkelen, een 'gele fase'. Of dat je dichter bij de gevarenzone komt en het oranje wordt. Of dat je daadwerkelijk ziek bent, code rood, en raden we je aan naar een dokter te gaan."

Ancora scant niet alles. Het bedrijf zoekt bijvoorbeeld niet naar tumoren. Bovendien kijkt het alleen naar omstandigheden waar mensen zelf iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld door meer te bewegen of gezonder te eten. Het bedrijf kijkt daarom niet naar zaken als alzheimer. Jain: "Er is geen manier om zoiets te voorspellen. Je zou mensen alleen maar bezorgd maken, zonder ze de zekerheid te geven wat er aan de hand is en wat ze er aan kunnen doen."

Een van de klanten van Ancora is zorgbedrijf Mediq, dat medische hulpmiddelen aan zorginstellingen en aan mensen thuis levert. Bij elk bezoek lopen medewerkers het risico besmet te worden met het coronavirus. Daarom kunnen honderd werknemers zich laten doorlichten. Jain: "Het risico op besmetting is niet helemaal uit te bannen. Daarom kun je ervoor kiezen je lichaam sterker te maken zodat je beter tegen het virus kunt vechten en sneller herstelt. Mensen met een slechte gezondheid lopen meer risico."

De medische gegevens van de werknemers gaan niet naar de werkgever, benadrukt Jain. "De werkgever krijgt alleen een totaaloverzicht, bijvoorbeeld dat twintig van de honderd mensen stressgerelateerde klachten hebben, zodat ze iets kunnen doen aan de cultuur binnen het bedrijf. Maar ze horen niet wie die twintig zijn."

De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, gaat niet in op individuele bedrijven, maar zegt in zijn algemeenheid: "Eigenlijk ontstaat er vooral een probleem als medische informatie van de werknemer bij de werkgever belandt of als de werknemer zich gedwongen voelt om gebruik te maken van deze diensten of gezondheidsinformatie met de werkgever te delen. De werkgever-werknemer-relatie is een hiërarchische relatie en toestemming hiervoor kan dus niet in vrijheid worden gegeven."