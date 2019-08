0-0 doet aandeel Ajax pijn

Volgende week hebben de Amsterdammers nog alle kans om alsnog te winnen en zich zo toegang te verschaffen tot het miljoenenbal dat het hoogste Europese clubtoernooi is. Het verschil in startgelden en tv-inkomsten met de Europa League, waar Ajax bij verlies in zou belanden, is enorm.

Vorig seizoen miste Ajax op een haar na de finale van de Champions League. Tijdens die campagne steeg de waarde van het aandeel naar bijna €25. Inmiddels koerst Nederlands enige beursgenoteerde voetbalclub onder de €18.