Topstuk kunstbeurs verkocht na artikel in krant

„Een uur na het artikel in de krant was het verkocht”, wist Femke Hora Adema, die bij haar vriendin kunsthandelaar Mieke Zilverberg in de stand stond. „Dat was vóór de opening van de beurs”, voegde Zilverberg eraan toe over de zeldzame schildering op hout, goed voor €200.000. Zij gaf een uitgebreide uitleg over het portret aan advocatenpaar Carry en Geert-Jan Knoops.

„Vijf werken verkocht ik vandaag”, zei Bob Albricht al op de openingsdag naast een naakt van Jan Sluijters van €350.000, dat vroeger bij zijn ouders in de gang hing. „Het loopt lekker!”, zei ook antiquair Remco van Leeuwen opgewekt, nadat hij een 15e-eeuwse Italiaanse lezenaar had verkocht.

Maar ook verzekeraar Eduard Paardekooper nodigde gasten uit voor de opening: „Mensen schaffen steeds duurdere kunstwerken aan, vooral sieraden, met de huidige inflatie.” En dat moet allemaal ook weer verzekerd.

„De PAN geeft een beeld van wat er in Nederland te koop is”, prees beursdirecteur Mark Grol zijn chique winkel aan, die eigenlijk een laagdrempelige Tefaf is. „We werken nauw met hen samen”, zei hij. „Het meubilair hier is van de Tefaf.” Is het dan niet te concurrerend voor de internationale beurs in Maastricht, dat er dit keer meer buitenlandse standhouders op deze Nederlandse kunstbeurs staan? „Nee hoor”, zei Grol. ,Zij staan ook in Maastricht.”

De Nederlandse markt is er blijkbaar naar.