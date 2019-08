Saudi Aramco koopt zich in bij Reliance

Saudi Aramco had in het eerste halfjaar last van de dalende olieprijzen ten opzichte van een jaar eerder. Ook stegen de kosten. Dat leidde tot een winstdaling van 12 procent. De nettowinst kwam desondanks uit op 46,9 miljard dollar.

Saudi Aramco geeft pas sinds april inzicht in de financiële prestaties omdat het bedrijf zich voorbereidt op een beursgang. Die gaat mogelijk komend jaar plaatsvinden.