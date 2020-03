Helikoptergeld: ’$1000 voor elke Amerikaan’

De Verenigde Staten willen tussen de $800 en 850 miljard uittrekken om de Amerikaanse economie te stimuleren, nu het coronavirus voor een recessie dreigt te zorgen. De regering van president Trump heeft daarvoor toestemming gevraagd aan het Amerikaanse congres.

Het is nog wel spannend of de Democraten en de Republikeinen het eens worden over het miljardenpakket. President Trump heeft voorgesteld de inkomstenbelasting te verlagen. Die opbrengst moet gebruikt worden om overheidspensioenen en gezondheidszorg te betalen. De Democraten willen liever maatregelen die zijn gericht op huishoudens met lage inkomens.

Crisismaatregel

Ook de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, kondigde nog meer maatregelen aan. De Fed stelt geld beschikbaar voor het financieren van kortlopende leningen voor Amerikaanse bedrijven. Het is voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 dat deze maatregel weer wordt ingevoerd.

De markt voor dit zogeheten commercial paper is bijna stil komen te liggen doordat bedrijven veel activiteiten moeten staken vanwege het coronavirus. „Doordat de Fed veel van het risico wegneemt dat bedrijven hun lening niet kunnen herfinancieren, worden beleggers weer aangemoedigd om in deze markt te stappen”, zo schrijft de centrale bank in een verklaring.

Indammen

Het is de zoveelste stap van de Fed om de effecten van de coronacrisis in te dammen. De afgelopen weken kondigde de Fed twee renteverlagingen, waarmee de rente in totaal 1,5 procentpunt naar beneden ging, en $700 miljard aan schuldpapieraankopen.

Op de beurzen heeft dat tot nu toe weinig effect gehad. Maandag beleefde de Amerikaanse S&P 500-index de slechtste dag in zijn bestaan, ondanks een renteverlaging die de avond ervoor werd aangekondigd.