’Bestrijdingsmiddelen mogen sinds dit jaar niet meer’ Telers hebben veel last van appelbloesemkever

Door Eva Segaar

David van de Graaf: „Zo’n 15% is opgevreten.” Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Als de appelbloesem verandert in een bruin ballonnetje, weet teler David van de Graaf uit Krabbendijke genoeg. Dat betekent dat die appelboom ook het onderkomen is van de beruchte appelbloesemkever. En dat is slecht nieuws, omdat de kevers een groot deel van de oogst vernietigen.