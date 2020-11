Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Nu meerdere coronavaccins de eindstreep naderen, kijken we voorzichtig uit naar het post-coronatijdperk. De maatschappij kan in de loop van volgend jaar, als eenmaal een groot deel van de bevolking is ingeënt, langzaam afscheid nemen van de anderhalvemeter-dwang. De mondkapjes kunnen af en de kroegen open. Hoe gaan we dan verder?