Ondernemers verwijten kabinet kil beleid MKB-voorzitter: 'Nu steun stoppen? Ik ben pislink'

Jacco Vonhof is boos. De voorman van MKB-Nederland begrijpt niet waarom de coronasteun per 1 oktober abrupt stopt. Volgens hem worden ondernemers nodeloos over de kling gejaagd. Vonhof stelt dat het kabinet een misleidend frame gebruikt: „De overheid zou €80 miljard in bedrijven hebben gepompt, dat is absoluut niet waar.” Hij neemt het op voor bedrijven in de recreatie, toerisme, nachthoreca en cultuur die nog altijd kampen met beperkingen.