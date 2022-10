Premium Het beste van De Telegraaf

Column: consument, kom in actie!

Door stefan koopman

'Vraag om een mooie deal. Ding af. Kom in elk geval actie.'

Er is van alles een tekort en je mag blij zijn als je iets geleverd krijgt. De inflatie is torenhoog en het vertrouwen in de economie is nul. We kennen de berichten van het afgelopen jaar wel. We hebben er ongetwijfeld allemaal op een manier last van gehad. Maar, beste consument, toch gloort er hoop aan de horizon. Daar moet u alleen wel wat voor doen.