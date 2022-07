Column: ook zzp’ers verdienen een goed pensioen

Premium

Als nivelleren norm is kun je beter stilzitten

Sinds de Hoge Raad vorig jaar oordeelde dat de bestaande belasting op sparen en beleggen onwettig is, is het kabinet bezig deze onrechtmatige vermogenstaks te herzien. Er is haast bij omdat de huidige taks jaarlijks ongeveer €4,5 miljard opbrengt. Wie zal dat betalen?