Bitcoin-fan Jack Dorsey breidt steun aan cryptomunt uit

Op zijn persoonlijke Twitter-account gaf Dorsey, medeoprichter van de sociale mediadienst, de boodschap over de software door met de simpele woorden: Running bitcoin. De topman van Twitter is al langere tijd actief met de handel in bitcoins. Via Square, een bedrijf voor financiële betalingen, waar hij ook de baas van is sloeg hij eind vorig jaar nog voor $50 miljoen aan digitale munten in.

Musk ook interesse

Ook Tesla-voorman Elon Musk, tevens de rijkste man van de wereld, liet recent al zijn interesse in de bitcoin naar voren komen. In zijn Twitter-account stond bij zijn biografie #bitcoin, een veel gebruikte hastag op het microblog die eerder door Dorsey werd gelanceerd.

De bitcoin heeft aan het begin van deze maand de weg omhoog weer stevig gevonden. Na een dip onder de $30.000 is de cryptomunt weer bezig met een flinke opmars. De grens van van $38.000 komt daarbij weer in zicht. Begin januari werd nog een voorlopg record van boven de $40.000 neergezet.

Vorig jaar maakte beleggers in de bitcoin al een prachtige rit mee. Vooral het omarmen van de digitale munt door grote partijen heeft een belangrijke bijdrage daar aan geleverd. Daarnaast liet betalingsverwerker PayPal weten zijn deur open te zetten voor de cryptomunt.

Dorsey kwam eind vorig jaar nog met een opmerkelijke stap. Hij gaf opdracht om het persoonlijke account van de voormalige president Donald Trump die zeer veel volgers had, te verwijderen.