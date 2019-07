'Gemengd beeld bij bericht Fugro'

Fugro kwam met een afschrijving van 61 miljoen euro op Seabed en zegt dat meerdere partijen interesse hebben getoond. De Franse samenwerkingspartner CGG bij Seabed kwam eerder al met een afschrijving. KBC heeft een accumulate-advies voor Fugro, met een koersdoel van 13,50 euro.

KBC zei dat gezien de druk op de koers van Fugro van de afgelopen tijd, de markt waarschijnlijk positief zou reageren op het handelsbericht. Dat klopt, want het aandeel Fugro noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur een plus van ruim 17 procent op 7,13 euro. Daarmee was Fugro met afstand de sterkste stijger in de MidKap.