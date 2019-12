Hackhandelaren hoorden persconferentie BoE eerder

Londen - Investeerders hebben een tijdlang meegeluisterd met geluidsopnames van persconferenties van de Bank of England (BoE) zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Dat meldt de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, nadat The Times het lek aan het licht bracht. Volgens die krant luisterden flitshandelaren mee in de hoop eerder over koersgevoelige informatie te beschikken dan anderen.