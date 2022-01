Personeel grootbanken VS spekkoper met verdiensten: slag om behoud talent

De banken JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley gaven vorig jaar in totaal $142 miljard uit aan salarissen inclusief bonussen. Dat was een groei van 15% in vergelijking met een jaar eerder. Ondanks de flinke groei in personeelskosten kregen de resultaten van de meeste banken een positieve ontvangst.

Bekijk ook: Groei economie niet te zien op loonstrookje

Oplopende inflatie

De aanhoudende goede gang van zaken bij het ondersteunen van bedrijven gaf grootbanken de aanzet inkomens van bankiers met onder meer hogere bonussen te verbeteren om ze zo te tevreden te houden. De oplopende inflatie speelde eveneens een rol om hogere lonen uit te keren. Daarnaast moet er flink meer worden betaald om talenten aan zich te binden mede door de krapte in de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Vooral bij bankiers van Goldman Sachs waar de focus ligt op zakendeals was er weinig reden tot klagen. Gemiddeld kregen werknemers daar in 2021 $400.000 aan inkomsten overgemaakt, een toename met 22% in vergelijking met het jaar daarvoor.

De Amerikaanse arbeidsmarkt is na de klap door de coronacrisis sinds begin vorig jaar in snel tempo met een herstel bezig. Vooral personeel met een goede opleiding gaat steeds vaker op zoek naar een baan waar het salaris hoger ligt.