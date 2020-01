Column: de beurs is gek, maar de beurs heeft gelijk

De spanningen rond Iran liepen deze week hoog op. Ⓒ EPA

Met 24% winst voor de AEX-index was 2019 een uitzonderlijk goed beursjaar. Het grappige is dat de AEX ook eens met 24% daalde. Dat was in 1990. Ik belegde toen nog niet, maar kan me goed de tv-beelden heugen van de nachtelijke bezetting van Koeweit door Irak en de daaropvolgende Operation Desert Storm. Dankzij livebeelden vanaf de frontlinie kon de hele wereld volgen hoe de Irakezen onder leiding van de Amerikanen weer uit Koeweit werden verdreven.