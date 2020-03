Eurogroep: alles uit kast tegen corona

„We zullen alles doen wat noodzakelijk is en meer om het vertrouwen te herstellen”, zei president van de eurogroep Centeno maandagavond na een vergadering via een videoverbinding met de ministers van Financiën.

De eurogroep heeft zich achter nationale steunmaatregelen en een pakket van de Europese Commissie geschaard. „Ik zie dit zelf als een eerste stap”, aldus minister Hoekstra. „Voor ons is het percentage van 1% niet zo interessant omdat wij veel verder kunnen gaan. Wij hebben een bedrag waar geen limiet op zit”, wijst de CDA-bewindsman op de gezonde buffers die Nederland zelf heeft opgebouwd voor tijden van nood.

De landen hebben afgesproken de ’maximale flexibiliteit’ die de regels van het stabiliteits- en groeipact voorschrijven te zullen gebruiken. „Er is een brede wens om daar flexibel mee om te gaan”, aldus Hoekstra die in het verleden menig robbertje met de Italianen uitvocht over de Brusselse begrotingsregels. Maar nu is het niet het moment om het vingertje te heffen, zeker niet richting het zwaar getroffen Italië. Hoekstra: „Iedereen realiseert zich dat dit een uitzonderlijke situatie is.”