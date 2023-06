’Bermuda heeft een hele goede reputatie’

Het financiële toezicht op de verzekeraar zal vanaf dan onder het toezicht vallen van de financiële autoriteiten van het eiland voor de kust van North Carolina. Ceo Lard Friese legt uit waarom Bermuda.

Waarom hebt u gekozen voor toezicht door Bermuda?

„Je kiest niet zelf je toezichthouder. Als verzekeraar heb je te maken met een college van toezichthouders uit alle landen waar je actief bent, waarvan één de supervisie houdt en dat is nu Nederland. Maar na de transactie van onze verzekeringsactiviteiten, vervallen hier onze vergunningen en kan Nederland geen toezichthouder meer zijn. Bermuda zit al in het toezichtcollege, omdat vier van onze dochters er al gevestigd zijn. Na beraad van het college heeft Bermuda ons laten weten dat zij supervisie op zich nemen als wij ons juridische hoofdzetel naar dat land verplaatsen. En dat willen we gaan doen.”

Waarom verplaatst u uw juridische zetel naar een land dat bekend staat om piratenpraktijken, belastingontwijking en witwassen?

„Bermuda is een plek waar veel grote verzekeraars hun hoofdkantoren hebben, waaronder vijf van de twintig grootste herverzekeraars. Het heeft in de sector een hele goede reputatie en de toezichthouder staat bekend als zeer gerespecteerd en geavanceerd. Het toezicht heeft in Europa en het Verenigd Koninkrijk officieel de status als gelijkwaardig aan het Europese en Britse solvabilteitsregime en in de Verenigde Staten vergelijkbare status. Daarnaast is het juridisch systeem er gebaseerd op het Angelsaksische en biedt het ruimte om het bedrijf te leiden zoals wij dat willen met oog voor de lange termijn, duurzaamheid en het stakeholdermodel.”

Waarom niet gekozen voor de Verenigde Staten, dat Aegons grootste markt is en centraal in uw groeiplannen?

„Van onze medewerkers werkt ook na het afstoten van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten straks nog steeds 60% buiten de VS en we houden ons hoofdkwartier in Nederland. We zijn dus een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder. De juridische zetel en toezicht in Bermuda passen daar dus goed bij.”

Verhuizen er arbeidsplaatsen naar Bermuda?

„Er moeten natuurlijk mensen zijn voor de contacten met de toezichthouder, zeker als het wordt opgezet, maar de details moeten nog worden uitgewerkt.”

Het is bekend dat Bermuda een belastingvriendelijk klimaat heeft voor verzekeraars. Levert dit Aegon fiscale voordelen op?

„In ons geval is daarvan geen sprake. Het is geen overweging geweest en zoals gezegd blijft ons hoofdkantoor in Nederland en blijven we hier ook onze belasting afdragen.”

Heeft de verhuizing überhaupt gevolgen voor de financiële resultaten?

„Nee. Die heeft geen gevolgen voor de resultaten.”