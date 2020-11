Nederlandse ’kroonprins’ na jaar weg bij Commerzbank

Dat heeft de tweede bank van Duitsland vrijdagmiddag bekendgemaakt. Boekhout was eerder dit jaar nog nadrukkelijk in beeld om vertrekkend bestuursvoorzitter Martin Zielke op te volgen bij Commerzbank. Uiteindelijk viel de keuze op Manfred Knof, die overkwam van concurrent Deutsche Bank.

Officieel vertrekt Boekhout in ’wederzijds overleg’. Na overleg in de raad van commissarissen werd vrijdag besloten het contract van de Nederlander per 31 december te beëindigen vanwege een te groot verschil over hoe het verder moet met de zakelijke tak van Commerzbank. Mogelijk wil de bank zich meer richten op consumenten, aangezien de nieuwe topman Knof bij Deutsche Bank juist leiding gaf aan de consumentenbank.

ING

Boekhout was pas sinds 1 januari in dienst van Commerzbank. Hij kwam toen over van ING, waar hij op dat moment als bestuurslid leiding gaf aan de divisie marktleiders Nederland en België. Eerder werkte Boekhout voor ING in onder meer Duitsland, de Verenigde Staten, Polen en Mexico. Daarvoor werkte hij bij Unilever.

Bij Commerzbank rommelt het al enige tijd. De tijdens de kredietcrisis in problemen gekomen bank is nog altijd deels in staatshanden. Een poging Commerzbank met Deutsche Bank samen te voegen mislukte vorig jaar. Zielke stapte deze zomer samen met president-commissaris Stefan Schmittmann op onder druk van grootaandeelhouder Cerberus Capital Management. Die verweet de leiding een mislukt beleid te voeren.