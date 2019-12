Mijnbouwreus Glencore onderzocht om omkoping

Over de precieze aard van de verdenkingen geeft de instantie geen details, omdat het onderzoek nog loopt. Glencore zegt volledig aan het onderzoek mee te werken.

Glencore ligt ook in de Verenigde Staten onder vuur van Justitie. Amerikaanse autoriteiten onderzoeken mogelijke corruptie door het bedrijf in Venezuela, Nigeria en Congo. Beleggers schrokken van het nieuws. Het aandeel Glencore ging na de bekendmaking ruim 7 procent onderuit op de beurs in Londen.