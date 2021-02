Belgisch leger plaatst mega-order bij Daf

De order bestaat duit 636 twee-assige trucks met een vier keer vier-aandrijflijn, die worden ingezet voor algemene transporttaken. Daarnaast bouwt DAF 243 vier-assige trucks met acht keer acht-aandrijflijnen, die voor meerdere toepassingen gebruikt kunnen worden.

De motoren van de vrachtwagens worden gebouwd in de fabriek in Eindhoven en in het Belgische Westerlo bouwt DAF de cabines. Het chassis laat de truckbouwer bij Tatra in Tsjechië maken.

Thuismarkt

Onderdeel van de deal met de Belgische krijgsmacht is dat het onderhoud van de zogeheten CF Military trucks bij het gehele dealernetwerk van DAF uitgevoerd kan worden, 27 in België en ruim 1100 wereldwijd.

„Omdat onze ultramoderne cabine- en assenfabriek in Westerlo is gevestigd, beschouwen we België als onze thuismarkt”, zegt Harry Wolters, president-directeur van DAF Trucks, die het hoofdkantoor in Eindhoven heeft.

DAF, dat onderdeel is van het Amerikaanse Paccar, maakt niet bekend hoeveel geld er met de order is gemoeid.