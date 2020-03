Arcadis rondt zijn aandeleninkoop vervroegd af

Sinds de start van de inkoop op 6 maart kocht het bedrijf in totaal 471.216 aandelen terug voor in totaal zo'n 7 miljoen euro. De gemiddelde inkoopprijs was daarmee 14,96 euro per aandeel.

Arcadis zal de ingekochte aandelen vasthouden om zo de financiële buffers te versterken tijdens deze onzekere tijd. Oorspronkelijk wilde het bedrijf de aandelen gebruiken voor het beloningsprogramma voor het personeel en voor het uitkeren van dividend.