AEX sluit voor zevende achtereenvolgende dag hoger

De AEX eindigde 0,3% hoger op 733,5 punten. De AMX klom 0,1% naar 1062,3 punten.

Elders in Europa bleven de koersschommelingen beperkt. De Britse FTSE en de Franse CAC 40 stegen 0,4% respectievelijk 0,3%. De Duitse DAX zakte licht.

Het Ifo-instituut verlaagde vanochtend zijn prognose voor de economische groei voor Duitsland in 2021, naar 3,3% groei, 0,4 procentpunt lager dan in maart.

Bij sluiting van de Europese handel stond de Dow Jones-index 0,1% lager en de Nasdaq-index 0,1% hoger.

De olieprijzen bleven stabiel, voor Brent op ongeveer $74 per vat. Aan de Nederlandse pomp is de adviesprijs €1,909 tegen €1,907 dinsdag. Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen dagen volgens het American Petroleum Institute fors gekrompen.

EU-obligatie succes

De Europese Commissie heeft €20 miljard opgehaald met de uitgifte van een tienjarige ’euro-obligatie’ die afloopt op 4 juli 2031 met een coupon van 0%, meldt zij. Het ’boek’ was zeven keer overtekend.

„Een goede start”, oordeelt Peter Goves, obligatieanalist bij vermogensbeheerder MFS. De Europese Unie wordt met zijn euro- of NextGenerationEU-obligaties ten behoeve van het herstelfonds volgens Goves een enorm bepalende factor in de immense obligatiemarkt.

„We zien ruimte voor EU-obligaties om beter te presteren dan de staatsobligaties”, stelt rentestrateeg Floortje Merten van ABN Amro. Naarmate er meer komen, neemt de liquiditeit toe. „Bovendien verwachten we dat investeerders die op zoek zijn naar veilige beleggingen massaal naar deze deals zullen trekken.” Merten voorziet dat ook de ECB een aanzienlijk deel uit de EU zal kopen.

Vooruitblik Fed

Op de agenda staat vanavond om acht uur het rentebesluit van de Federal Reserve. Direct gevolgd door de toelichting van voorzitter Jerome Powell op de nieuwe ramingen. Marktvorsers voorzien geen wijziging in de beleidsrente.

Maar de Amerikaanse inflatie is op 5% gekomen. De producentenprijzen zijn vorige maand in de VS bovendien met 6,6% gestegen op jaarbasis. De verwachting was 6,2%. „Of de winstmarges van bedrijven komen onder druk of de consumentenprijzen gaan omhoog, of allebei”, zo schetst beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING de scenario’s.

„Dat is ongunstig voor de winstgroeiverwachtingen van bedrijven en de koopkracht van consumenten. Tenzij de lonen omhoog gaan. Dat laatste zien we nu nog niet heel sterk, maar kunnen we ook niet uitsluiten”, stelt hij in aanloop naar de toelichting van Powell.

„De mate waarin de Fed vanavond praat over hoe sterk de werkloosheid daalt wordt cruciaal”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. ,,Een sterke afname, bij een loonstijging per uur, zal een duidelijk signaal van meer inflatie zijn. Daar moet de Fed wel op reageren.”

Chemie wint

In de AEX leidde techinvesteerder Prosus met 1,7% koerswinst. ING heeft zijn koopadvies en koersdoel van €120 gehandhaafd in reactie op de overname van GoodHabitz.

Bierbrouwer Heineken werd daarachter voor 1,4% winst getapt.

DSM klom 1,3%. De toeleverancier aan de voedings- en farmaciesector heeft een kortlopende lening van €500 miljoen vervroegd afgelost.

Deutsche Bank is positief over de gemelde aankoop door Unilever (+0,4%) van huidverzorgingsmerk Paula’s Choice, veel verkocht in Noord-Amerika. Dat zou €150 miljoen omzet boeken. Onder de vleugels van Unilever zou het €3 miljard omzet creëren en tot een van de grotere merken in het bedrijf kunnen uitgroeien.

Staalmaker ArcelorMittal raakte op de bodem nog eens 1,6% kwijt. ,,De dalende ijzerertsprijs en de aankondiging van China om de tekorten in de grondstoffenmarkt aan te pakken zijn daar waarschijnlijk debet aan”, aldus Schutte van Noesis Capital.

Verlichtingsbedrijf Signify verloor 1,1%.

Verzekeraar NN Group eindigde vrijwel onveranderd, nadat Kepler Cheuvreux het koersdoel licht verhoogde. Volgens de zakenbank zijn er berichten dat verschillende investeringsfondsen een bod zullen uitbrengen op het onderdeel NN IP.

In de Midkap eindigde de producent van meststoffen en chemicaliën OCI met 1,6% koerswinst aan kop. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel van €23 naar €26,50 bij een ongewijzigd advies.

JDPeet’s (+0,6%), moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts, heeft het Australische Campos Coffee gekocht, zonder een bedrag te noemen.

Beleggingsfonds Teslin meldde een belang van 5,87% te hebben genomen in het op 11 juni genoteerde NX Filtration (+16,4%) uit Twente.

