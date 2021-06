Recordstand voor AEX, Just Eat Takeaway aan kop

Peter Berdowski (CEO) en Carlo van Noort (CFO) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. luidden woensdagochtend de gong om hun 50-jarige notering aan Euronext Amsterdam te vieren. Ze werden verwelkomd op het Beursplein door de CEO van Euronext Amsterdam, Simone Huis in ’t Veld en Head of Listing René van Vlerken. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende wereldwijde bagger- en offshore-aannemer en maritieme dienstverlener. Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en heeft zijn oorsprong in Nederland. Het is tevens een van de oudste fondsen op de Amsterdamse beurs die nog onder de oorspronkelijke naam opereert.

