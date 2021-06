Tech zakt op Damrak bij recordstand AEX

De winst van AEX krimpt tot 0,2% bij 732,1 punten. De AMX noteert 0,2% koerswinst bij 1063,2 punten.

De Britse FTSE stijgt 0,3%, de Duitse DAX zakt een fractie, terwijl de Franse CAC 40 licht wint. Steun in de rug voor Europese markten vormt een stijgende Britse consumenten- en producentenprijzenindex.

Het Ifo-instituut verlaagde vanochtend zijn prognose voor de economische groei voor Duitsland in 2021, naar 3,3% groei, 0,4 procentpunt lager dan in maart. Voor volgend jaar verhoogt Ifo zijn verwachting juist.

Azië is met verlies gesloten. De Japanse Nikkei daalde 0,5%, Shanghai leverde 1,1%, de Hang Seng daalt met 0,7%.

In New York noteren futures voor opening om 15.30 uur vlak. De Dow Jones staat voor fractioneel verlies, de S&P 500 en Nasdaq zouden licht hoger openen.

Olie wint

De olieprijs loopt verder op, voor Noordzee-olie met 0,9% tot $74,62 per vat. Amerikaanse WTI noteert bij 0,8% winst $72,65. Aan de Nederlandse pomp is de adviesprijs €1,909 tegen €1,907 dinsdag. Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen dagen volgens het American Petroleum Institute fors gekrompen.

De euro wint een fractie bij $1,21285. Goud kruipt naar $1860 per troy ounce (31,1 gram), zilver plust 0,3% bij $27,72 en weet de grens van $28 al dagen niet te doorkruisen. Bitcoin verliest licht bij $40.118.

De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie stijgt licht tot 1,502%, de Duitse Bund noteert opwaarts bij -0,229%. De Europese Commissie heeft €20 miljard opgehaald met de uitgifte van een tienjarige ’euro-obligatie’ die afloopt op 4 juli 2031 met een coupon van 0%, meldt zij. Het ’boek’ was zeven keer overtekend.

Vooruitblik Fed

Op de agenda staat vanavond het rentebesluit van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve. Direct gevolgd door de toelichting van voorzitter Jerome Powell op de nieuwe ramingen. Marktvorsers voorzien geen wijziging in de beleidsrente.

Maar de inflatie is boven 5% gekomen. De vraag is volgens analisten hoe de Federal Reserve te felle en langdurige hoge inflatie temt. Iedere aanwijzing naar een verlaging van aankopen van staatsobligaties zal rentevergoedingen, de dollar en aandelenkoersen stevig laten bewegen, aldus Renco van Schie van Valuedge Vermogensbeheer.

In de AEX leidt maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway met 1,5% koerswinst. Olie- en gasreus Shell wint nog eens 1,2%.

Verzekeraar NN Group (+0,1%) blijft in het vizier. Kepler Cheuvreux verhoogt het koersdoel licht. Volgens de zakenbank zijn er berichten dat verschillende investeringsfondsen een bod zullen uitbrengen op het onderdeel NN IP.

Deutsche Bank is positief over de gemelde aankoop door Unilever (+0,7%) van huidverzorgingsmerk Paula's Choice, veel verkocht in Noord-Amerika. Dat zou €150 miljoen omzet boeken. Onder de vleugels van Unilever zou het €3 miljard omzet creëren en tot een van de grotere merken in het bedrijf kunnen uitgroeien.

Onderin noteert halfgeleider ASMI 1% verlies, chiptoeleverancier Besi boekt 0,5% koersverlies en staalmaker ArcelorMittal raakt nog eens 1% kwijt.

Chemie wint

In de Midkap staat producent van meststoffen en chemicaliën OCI op 1,8% koerswinst bovenaan. Stanley verhoogt het koersdoel van €23 naar €26,50. In Brussel noteert na de zomer de Antwerpse chemicaliëndistributeur Azelis aan beurs Euronext. Het wordt volgens Bloomberg met €5 miljard de grootste notering in jaren.

Koffiereus JDPeet’s, moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts, heeft het Australische Campos Coffee gekocht, zonder een bedrag te noemen.

