AH doet in alle winkels ’oud’ brood in aanbieding

Het gebeurt al in veertig winkels, maar gaat binnen enkele weken landelijk plaatshebben. De bedoeling is om verspilling tegen te gaan.

„Iets meer dan 1 procent van de producten die wij inkopen, belandt niet op het bord van onze klant. Dat is niet alleen zonde van het eten, maar ook van de tijd en de energie die in de productie ervan is gestoken”, zegt Anita Scholte op Reimer, verantwoordelijk voor Kwaliteit en Duurzaamheid bij Albert Heijn.

AH is niet de enige die ’oud’ brood verkoopt voor weinig, Vomar bijvoorbeeld biedt een half brood van de dag ervoor voor 50 cent aan.

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) weet AH dat er relatief veel brood verspild wordt, zowel in de winkels als bij de consumenten. „De helft van de verspilling vindt plaats bij consumenten thuis”, aldus de super.

In Albert Heijn-winkels in Capelle aan den IJssel, Groningen, Den Haag, Hoofddorp, Hengelo, Assen, Amsterdam, Echt, Tilburg, Heemskerk en Tiel wordt nu ook een herbruikbaar Verspil-me-niet-zakje geïntroduceerd, dat gevuld met rijpere groenten en vruchten voor een euro kan worden aangeschaft. Mogelijk wordt dit later uitgebreid.