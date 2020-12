Nikkei licht lager na rentebesluit Bank of Japan

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een min van 0,2 procent het weekeinde in op 26.763,39 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,4 procent. Een recordstijging van het aantal coronabesmettingen in Tokio zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. In de Japanse hoofdstad geldt nu het hoogste alarmniveau voor het virus. De verliezen op de Japanse beurs bleven beperkt door de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de hoop op een extra steunpakket voor de Amerikaanse economie verder toenam. Bij de bedrijven dikte technologieconcern Sony 2 procent aan en bereikte het hoogste koersniveau sinds oktober 2000.

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag. De hoofdindex in Shanghai leverde tussentijds 0,4 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 1,2 procent. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water met een plusje van 0,1 procent.