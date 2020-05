’Groot pakket aandelen Nedap verhandeld’

In totaal betrof het, via een zogeheten blocktrade, 52.000 aandelen Nedap die zijn verhandeld voor een prijs van 34 euro per stuk. Dit gebeurde vlak voor het einde van de handelsdag. Het aandeel van het technologiebedrijf sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger op 33,90 euro.

De apparatenfabriek zette vorige maand nog een streep door zijn dividend en zijn financiële voorspellingen voor het lopende jaar vanwege de coronacrisis.

Nedap liet destijds weten dat met name de verkoop van antidiefstalpoortjes voor modewinkels zal worden geraakt door de uitbraak van het coronavirus.