Buitenland

’Zeldzame’ kamerplant met 9 bladeren verkocht voor 19.297 dollar

Een kamerplantje met negen bladeren is in Nieuw-Zeeland via een veilingsite verkocht voor 19.297 dollar, bijna 16.000 euro. Het gaat om een zeldzame kleurvariant van de Rhaphidophora Tetrasperma.