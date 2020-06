Analyse: huizengekte stopt niet, maar stort altijd ineen

Vooralsnog gaan de woningverkopen onverminderd door. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Hoi Ruben, gaan de woningprijzen nu eens dalen?” Een inmiddels traditionele vraag die je als verslaggever met de huizenmarkt in het pakket om de zoveel tijd ontvangt van de nieuwschef van dienst bij De Telegraaf. Dat is al enkele jaren het geval, maar in ruim tien weken coronacrisis word je nu bijna wekelijks gevraagd wanneer de prijzen van koopwoningen nu eindelijk constructief gaan dalen.