ING sluit tientallen kantoren, 440 banen weg

Door de sluiting volgt ook een reductie van het aantal banen, meldt ING donderdag. In Nederland gaat het om 440 arbeidsplaatsen. De bank stelt personeel van werk naar werk te willen begeleiden, ,,zowel binnen als buiten de bank.” Tegen De Telegraaf bevesitgt ING dat bij de private bank-divisie 170 bankiers moeten vrezen voor hun baan.

ING wil het aantal kantoren verminderen op ’locaties waar klanten weinig belangstelling hebben om een traditioneel kantoor te bezoeken’. Een kleiner servicepunt zorgt in de ogen van de bank dat er desondanks ’altijd een plek in de buurt is waar klanten terechtkunnen voor hun dagelijkse bankzaken én voor ondersteuning om digitaal vaardig te worden om eenvoudige vragen ook zelf online af te kunnen handelen’.

In juli vorig jaar ING bekend dat het een kwart van de 170 kantoren in Nederland per direct ging sluiten. Bij de reductie zouden geen gedwongen ontslagen vallen. In november volgde het bericht dat er wereldwijd 1000 banen kwamen te vervallen, door onder meer de kantoren van de zakenbank in Zuid-Amerika en een flink aantal landen in Azië te sluiten. De afgelopen maanden besloot ING nog de consumentenbanken in Oostenrijk en Tsjechië op te doeken.

