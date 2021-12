Profiel: meest gesloten ceo van Nederland verlaat IMCD

Financieel

’Franse miljardair Drahi zint op terugkeer veilinghuis Sotheby’s naar beurs’

Het internationale veilinghuis Sotheby’s dat in 2019 van de beurs in New York werd gehaald door de Franse miljardair Patrick Drahi maakt mogelijk volgend jaar een comeback op de aandelenmarkt. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden.