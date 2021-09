Hypotheekgarantie in 2022 goedkoper en voor duurdere huizen

Met het verhogen van die kostengrens naar ruim drieënhalve ton komen er meer woningen vrij waarvoor een hypotheek met hypotheekgarantie voor meer kopers bereikbaar is, zo hoopt NHG. Met een NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo'n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan.

Olie op het vuur

Vraag is of die nieuwe hogere grens van €355.000 niet veel hoger zou moeten zijn aangezien de gemiddelde koopprijs nu al is opgelopen tot €400.000 en ook de komende tijd zal blijven stijgen. ,,Een vraag die ons vaak wordt gesteld”, zegt een NHG-woordvoerder. ,,Maar zou die grens nog hoger gezet worden dan is dat juist olie op het vuur en zullen de huizenprijzen nóg meer gaan stijgen, dat draagt juist niet bij aan meer stabiliteit op de woningmarkt.”

NHG heeft met het ministerie van Financiën een methodiek afgesproken waarmee de kostengrens jaarlijks wordt bepaald, in plaats daarvan steeds over te moeten onderhandelen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs.

Dat de NHG-grens gezien de gekte op de woningmarkt niet nog hoger is dan die €355.000 voor volgend jaar, daar kan Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep zich deels in vinden. ,,Het risico bestaat inderdaad dat je woningprijzen hiermee nog verder opdrijft, met name voor woningen die rond die NHG-grens liggen. Vergelijkbaar met het afschaffen van overdrachtsbelasting dat als een vliegwiel heeft gewerkt voor de huizenprijzen. De stijgende prijzen niet helemaal maar wel deels hierdoor veroorzaakt.”

Renteverschil

Noorlag vraag zich wel af hoe groot de impact is van het optrekken van de NHG-grens. ,,De verschillen tussen een NHG-rente en reguliere rente zijn niet zo groot meer, ook de NHG-rente bevindt zich op een heel laag niveau, dus het scheelt ook niet meer zoveel hoeveel je kunt lenen.”