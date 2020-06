Nikkei sluit hoger, beurs Hongkong wint ruim 3 procent

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,8 procent hoger op 22.062,39 punten. Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van Jibun Bank dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in mei verder is afgenomen ten opzichte van april en het laagste niveau heeft bereikt sinds maart 2009 . Het definitieve industriecijfer lag in lijn met een eerdere schatting.

In Hongkong dikte de Hang Seng-index tussentijds 3,5 procent aan. President Trump verklaarde vrijdag de Amerikaanse relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te beëindigen, maar zei niets over de financiële sancties die hij China in het vooruitzicht stelde wegens de inperking van de vrijheden in Hongkong. Beleggers vreesden dat Trump de handelsoorlog met China nieuw leven zou inblazen met nieuwe importtarieven.

De hoofdindex in Shanghai kreeg er ruim 2 procent bij. Uit cijfers van marktonderzoekers Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in omvangrijke Chinese industrie in mei voorzichtig is gegroeid, na de krimp in april. De Chinese overheid kwam zondag al met industriecijfers. Die wezen ondanks een vertraging van de activiteit in de industriesector in mei, ook op een lichte groei. De Kospi in Seoul steeg 1,6 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,8 procent.