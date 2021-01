Minder agrarische bedrijven schakelen om naar biologisch

Premium Stan Huygens Journaal

Broers Boekhoorn in prefab huizen

De enorme hal op een bedrijventerrein in Nijmegen is nu nog leeg maar over een maand gaat hier de produktie van start van prefab woningen. „Wij hopen met snel in elkaar gezette woningen, het modulair bouwen, een steentje bij te dragen aan de oplossing van het huizentekort in Nederland.”