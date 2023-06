Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands gasnetwerk goudmijn voor overgang groene energie

Duizenden kilometers gaspijpleiding straks geschikt voor waterstof. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederland gaat van het aardgas af. In de grond ligt nog wel 132.000 kilometer aan gasleidingen. Sinds eind jaren 50 opgebouwd en fijnmazig tot aan het fornuis van miljoenen huishoudens aangelegd. Dat netwerk blijkt een goudmijntje: het is geschikt voor nieuwe vormen van energie. Regionale netbeheerders en Gasunie zijn in stilte bezig om het immense netwerk om te bouwen om er groen gas en waterstof toe te laten. „In Europa lopen we voorop.”