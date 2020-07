Vacatures trekken aan na coronadip

Ⓒ Archief

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven is afgelopen maand weer aangetrokken na de forse afname in de voorgaande maanden. Wel zijn er nu nog altijd flink minder vacatures dan in juli vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, meldt vacaturesite Indeed.