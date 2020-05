Liefst 11.000 koppen koffie/thee voor de Zorg

De coronacrisis is voor Karin net als voor tienduizenden andere horecaondernemers een nachtmerrie. Hoewel zij de deuren van het 125 kamers tellende hotel niet dicht deed, kwam er in de afgelopen acht weken hoogstens één gast per nacht. „Ik ben zo goed als door mijn reserves heen. De kosten gaan door, maar er zijn op een enkele gast na geen inkomsten. Ook de koffiebar in de serre aan de Markt levert op een dag niet meer dan 100 euro op. Ik maak me grote zorgen hoe het verder moet”, vertelde de hotelier, voordat Trijntje Oosterhuis in het ziekenhuis optrad.

Desalniettemin staat zij onvoorwaardelijk op de bres van alle medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. „Ik zet graag een stapje extra voor de zorgmedewerkers en vrijwilligers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Als blijk van waardering voor hun harde werk en tomeloze inzet heb ik 5500 vouchers weggegeven die goed zijn voor twee kopjes koffie of thee met eigengebakken koekjes in Brasserie Cé. Met mijn Golden Tulip collega’s in het land doen we daar nog een schepje bovenop en geven middels een loterij elf overnachtingen weg inclusief ontbijt.”

Karin Rademaker: „De zorg heeft het zwaar te voortduren, het is nu onze beurt om eens voor hen te zorgen.” En wat gaat ze zelf doen om de gasten terug te veroveren? „Ik focus de marketing deze zomer op de natuur door fietstochten langs de boeren in het mooie Brabantse landschap aan te bieden of een rally met grotere gezelschappen te organiseren. Wat cultuur betreft houden we in ieder geval één event in onze Binnentuin met uitzicht op het kunstwerk van Jannis de Man en verwennen we gasten culinair. We hopen dat Nederlanders uitgaan in eigen land en ons ook weten te vinden.”