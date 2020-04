Rel Nederland-Italië: hoe vermijden we een eurocrisis?

De Zuid-Europese landen die het zwaarste zijn getroffen door de coronacrisis roepen om hulp, maar Nederland ligt dwars. In de nieuwste podcast Kwestie van Centen met Herman Stam legt DFT-verslaggever Martin Visser haarfijn uit waarom de rel tussen Nederland en Italië zo snel is geëscaleerd, welke risico’s er kleven aan de eurobonds en hoe we tot een gezamenlijke oplossing voor de crisis kunnen komen.