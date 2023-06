Premium Het beste van De Telegraaf

Bilderberg Parkhotel heeft primeur van ’beste haring die er is.’ Met deze truc kon Rotterdamse haringpartij toch doorgaan: maatjes zonder naam

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Wijnkoper Martijn Kwast (l.), directie-adviseur Dries van der Vossen en eigenaars Diante en Dimitri Roels van het Vlaamsch Broodhuys. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

De haring was toch nog niet vet genoeg? Toch was het zeebanket er op de jaarlijks haringpartij van het Rotterdamse Bilderberg Parkhotel. Hoe kon dat? Had Schmidt Zeevis nog een ladinkje maatjes van vorig jaar in de koelcel? „Nee, hoor”, lachte directeur Marcel van Breda. „Dit is de beste die er is.”