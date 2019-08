Shell in beroep om Australisch taksvoordeel

De belastingregeling heeft betrekking op de gasveld Browse, dat nog moet worden ontwikkeld. De Australische belastingdienst zou al zes jaar lang een geschil hebben met de lokale divisie van Shell over een belastingregeling van 2,2 miljard Australische dollar, zo meldde de krant The Guardian eerder. Shell heeft naar eigen zeggen recht op vrijstelling, zo valt op te maken uit het ingediende hoger beroep.

De fiscus in Australië zegt geen commentaar te kunnen geven op juridische kwesties in specifieke zaken. Bekend is dat de belastingdienst de laatste jaren wel steeds harder optreedt tegen multinationals die mogelijk belastingen ontwijken.

Zo schikte eerder mijnbouwbedrijf BHP voor 529 miljoen Australische dollar met de fiscus. Recent verloor grondstoffenreus Glencore een zaak. Daarbij ging het er over of de fiscus wel of niet gebruik mag maken van gelekte documenten in een mogelijk onderzoek naar zaken van het bedrijf.