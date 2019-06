Mexico ontkent enorme landbouwdeal Trump

President Trump heeft eerder in het weekend laten weten dat naast deals over het tegengaan van illegale migratie vanuit Mexico richting VS, ook is afgesproken dat Mexico onmiddellijk een heleboel meer producten uit de landbouw en veeteelt in de VS gaat invoeren. Daar zouden „onze vaderlandslievende boeren geweldig van kunnen profiteren”, voorspelde Trump.

Maar dat klopt niet volgens Mexico-Stad. Het land heeft onder dreiging van Trumps sancties wel ingestemd met maatregelen tegen illegale immigranten die vooral uit Centraal-Amerika door Mexico heen naar de VS trekken. Maar van een landbouwdeal is niets bekend.

Mexico is al een groeiende markt voor de Amerikaanse landbouw en veeteelt. Die exporteerde in 2018 ter waarde van circa 20 miljard dollar aan producten naar Mexico, vooral mais, soja en vlees.