'Winst NN halveert'

Volgens de consensus komt de aangepaste nettowinst in de verslagperiode uit op 302 miljoen euro. Vorig jaar resteerde er 788 miljoen euro onder de streep. Weliswaar zat in het nettoresultaat toen een eenmalige bate verwerkt voor de verkoop van voormalig onderdeel ING Life Korea. Die bedroeg zo'n 56 miljoen euro voor belastingen. Bij de operationele winst ramen de analisten een daling tot 419 miljoen euro van 463 miljoen euro een jaar eerder.

Naast de moeizame marktomstandigheden kampt NN volgens kenners met meerdere tegenvallers. Zo wijst JP Morgan op de moeilijke vergelijkingsbasis in vergelijking met een jaar eerder. Ook voelt NN tegenwind bij zijn levensverzekeringen in Japan. Verder zal een pluk aflopende Nederlandse levensverzekeringen het onderliggende resultaat drukken.

Nieuwe topman

De kapitaalbuffer (Solvency II) van NN blijft volgens JP Morgan nagenoeg stabiel op 209 procent. Die schatting is nog exclusief het negatieve effect van de schadedivisie van verzekeraar Vivat. De aankoop van die activiteiten wordt begin volgend jaar afgerond.

De toelichting op de resultaten wordt donderdag gegeven door de nieuwe topman David Knibbe. Hij trad per 1 oktober aan als bestuursvoorzitter. Zijn voorganger Lard Friese maakte eerder bekend naar concurrent Aegon over te stappen. Onlangs besloot ook risicodirecteur Jan-Hendrik Erasmus om eind dit jaar terug te treden. Hij stapt over naar de Britse verzekeraar Aviva. De leegloop bij de top van NN is volgens kenners een klap voor de verzekeraar, vooral omdat het bedrijf staat voor het inpassen van Vivat-activiteiten.