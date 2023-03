Shell: eigen CO2-uitstoot 30% lager dan in 2016

De 30% verlaging komt uit een rapport dat Shell naar de eigen aandeelhouders heeft gestuurd. Daarin benadrukt het bedrijf wat voor stappen het allemaal neemt om milieuvriendelijker te werk te gaan.

Zo telde Shell vorig jaar 1,6 miljard dollar neer voor de Indiase producent van wind- en zonne-energie Sprng Energy. Maar veel van de eigen uitstoot drong Shell ook terug door twee Amerikaanse raffinaderijen te verkopen aan branchegenoten. Daarnaast droeg het Britse concern de exploitatie van een Nigeriaanse olieveld over aan een andere partij, wat scheelde in de eigen CO2-emissies.

Oplaadpunten

Verder heeft Shell het aantal door het bedrijf beheerde oplaadpunten voor elektrische voertuigen flink opgevoerd. De CO2-uitstoot van door Shell verkochte producten daalde volgens het concern met 3,8%ten opzichte van 2016. Maar het gaat hierbij om de gemiddelde uitstoot per verkocht product, waardoor de absolute uitstoot alsnog kan stijgen bij hogere verkoopcijfers.

Het rapport zal voor een adviserende stemming worden voorgelegd aan de aandeelhouders die op 23 mei bijeenkomen voor de jaarlijkse vergadering. Op die vergadering is de klimaatstrategie van Shell al jaren een heikel onderwerp. Vorig jaar werd bijeenkomst zelfs nog tijdelijk stilgelegd vanwege een protest van klimaatactivisten tegen de uitstoot van het olie- en gasconcern.

Veel kritiek

Het concern krijgt al langer veel kritiek dat er meer inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. In een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak bepaalde de rechter in 2021 dat Shell uiterlijk in 2030 in ieder geval de CO2-uitstoot van de eigen operaties met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019.

Shell heeft beroep aangetekend tegen het vonnis. Het bedrijf maakt vooral bezwaar tegen de eis dat het de uitstoot van de gebruikers van zijn brandstoffen compenseert.

Het bedrijf vindt die door de rechter opgelegde inspanningsverplichting niet haalbaar, in strijd met de financiële belangen van zijn aandeelhouders en bovendien geen effectieve maatregel tegen klimaatopwarming.

Het pad dat Shell voor zichzelf heeft uitgestippeld kreeg bij een adviserende stemming op de aandeelhoudersvergadering in 2021 steun van 89% van de stemmen. Vorig jaar sprak bijna 80% van de aandeelhouders steun uit voor de voortgang op de ingeslagen weg.

Shell gaat donderdag expliciet in op de kritiek van aandeelhouder Follow This, die nog scherpere afbouw eist en de weergave door het olie- en gasbedrijf meteen ’misleidend’ noemt. Als Shell verder wil reduceren, dan zou het met olie- en gasverkopen moeten stoppen. „Dat doen, zonder de vraag naar energie en de manier waarop onze klanten energie verwerken te wijzigen, betekent dat wij klanten naar onze klanten geleiden”, aldus Shell.

Dat zou direct de verdiensten van Shell treffen. „In 2022 heeft Shell veel investeerders ervan overtuigd dat drang van aandeelhouders en stemmen elkaar uitsluiten, maar als investeerders niet massaal stemmen, blijft Shell zo lang mogelijk vasthouden aan olie en gas. Terwijl ze claimt de steun van hun aandeelhouders te hebben”, aldus Mark van Baal van Follow This.

’Pijnlijk’

Volgens Nine de Pater van Milieudefensie is de keuze van Shell ’pijnlijk’. Het bedrijf ziet de uitstoot dalen, maar dat is geen gevolg van groene keuzes, stelt Milieudefensie. Het zou zich ook moeten richten op de uitstoot bij klanten en van verkochte producten, de zogenaamde Scope 3 emissies. Daar zit veel uitstoot, stelt zij. „De rechter was heel duidelijk is in het vonnis: Shell moet alle uitstoot drastisch verminderen.”