Leden lagerhuis VS in actie: macht van techreuzen indammen

Een aantal leden van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten introduceerde een uitgebreide reeks voorstellen die het voor de bedrijven moeilijker maakt om overnames te doen, maar die hen ook verbiedt bedrijven in bezit te hebben die overduidelijk elkaars concurrenten zijn.

De antitrusthervormingen werden vrijdag geïntroduceerd door een groep politici in een poging de eeuwenoude regels in de komende jaren te hervormen. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door een speciaal comité, voordat ze naar het voltallige Huis van Afgevaardigden worden gestuurd. Ze moeten ook nog langs de Senaat, voordat president Joe Biden ze kan ondertekenen. Democraten en Republikeinen verschilden van mening over sommige oplossingen, maar ze waren het meestal eens over de vermeende concurrentieschade en over de noodzaak van hervormingen.

Wetsvoorstellen

Twee van de nieuwe wetsvoorstellen die vrijdag werden ingediend, zouden voor Amazon en Apple wel eens bijzonder moeilijk te hanteren kunnen zijn. Beide bedrijven hebben marktplaatsen in beheer waarop ze ook hun eigen producten of apps verkopen. Die concurreren met die van andere verkopers of ontwikkelaars die wel weer afhankelijk van de twee zijn.

De maatregelen volgen in de nasleep van een langdurig onderzoek naar de vier bedrijven, dat vorig jaar werd afgerond door een speciale antitrustcommissie van het Huis van Afgevaardigden. Het gezelschap kwam toen tot de conclusie dat Amazon, Apple, Facebook en Google een monopoliepositie hebben en dat de antitrustwetgeving moet worden herzien, om zo beter om te kunnen gaan met de unieke uitdagingen van concurrentie op de digitale markten.