Tesla-baas Elon Musk komt in bestuur van Twitter

Dat meldt Twitter dinsdagmiddag. Elon Musk, topman van batterijautomaker Tesla, is de grootste individuele aandeelhouder van Twitter geworden.

Twitter-topman Parag Agrawal: „Uit gesprekken de afgelopen weken werd ons duidelijk dat hij een meerwaarde voor ons bestuur zou zijn. Hij is een gepassioneerde fan van en intense criticus van onze dienst en dat is precies wat nodig is op Twitter en in de bestuurskamer om ons op de lange duur sterker te maken.”

Verder stelt Twitter dat Musk zijn belang niet uit zal breiden tot meer dan 14,9% zolang hij bestuurslid is. Zijn termijn loopt tot en met 2024.

Musk reageert vol ambitie op de tweets van Agrawal. „Ik kijk er naar uit om samen met Parag en het bestuur van Twitter om aanzienlijke verbeteringen te maken in de komende maanden.”