Beurs: AEX raakt openingswinst kwijt

De AEX stond om tien uur vlak op 593,1 punten. Maandag verloor de beursgraadmeter 3,9%, het grootste verlies sinds juni 2016. De AMX daalde 0,2% naar 917,6 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen de openingswinsten ook niet vast.

In Azië was het beeld vanochtend verdeeld. De Nikkei-index sloot 3,3% lager, maar had nog wat tegoed omdat de Japanse beurs maandag gesloten bleef.

De indexfutures wezen op een 0,4% tot 0,7% hoger begin voor de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 3,4% tot 3,7% op maandag.

Nadat in de afgelopen paar dagen verontrustende berichten over de verdere verspreiding van het coronavirus naar buiten kwamen, en dan vooral in Italië, bleef het vanochtend op dit vlak vrij rustig. Het aantal doden in het Zuid-Europese land is tot zeven opgelopen en het aantal besmettingen tot meer dan 200. In China liep het aantal nieuwe sterfgevallen sterk terug.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Galapagos met een plus van 3% aan kop. Maandag zakte het biotechnologiebedrijf door winstnemingen nog 8,8%, volgend op de enorme koersspurt in de afgelopen maanden.

Betalingsverwerker Adyen volgde met een winst van 1,5%.

Speciaalchemiebedrijf DSM klom 1,4%. Deutsche Bank kwam vanochtend met een positief rapport over de recente aankoop van een leverancier van voedingsvezels die ook in borstvoeding voorkomen.

Philips verloor 1,5%. In zijn vandaag uitgebrachte jaarverslag meldt het zorgtechnologiebedrijf dat het coronavirus het resultaat in het eerste kwartaal zal drukken.

ABN Amro gleed nog eens 1,2% weg en bereikte daardoor een nieuw dieptepunt.

Bij de middelgrote fondsen stond OCI met een winst van 6,5% bovenaan. De kunstmestproducent publiceerde vanochtend meevallende kwartaalcijfers en liet zich positief uit over het huidige jaar.

Flow Traders, de enige winnaar maandag, verloor 2%. De handelaar in beleggingsproducten moet het van grote bewegingen op de beurs hebben.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 1,6%, ondanks een koersdoelverhoging naar €45 door ING bij een herhaald koopadvies.

Smallcap B&S Group verloor 2%. Maandag hield de distributeur het verlies in reactie op zijn kwartaalpublicatie nog beperkt.